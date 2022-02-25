الإعدام لنجل رجل أعمال باكستاني في قضية

2022/02/25 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة في إسلام أباد بالإعدام على نجل رجل أعمال اغتصب وقتل امرأة تدعى "نور مقدم"، وقد أثارت هذه القضية "الغضب" في باكستان، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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