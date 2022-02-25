تعليق من الاتحاد الوطني على تحديد موعد الانتخابات في كردستان

2022/02/25 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، علا إعلان رئيس إقليم كردستان تحديد الأول من تشرين المقبل موعدا لانتخابات برلمان الإقليم.

وقال جباري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هذه الخطوة مهمة وتعكس التمسك بالتجربة الديمقراطية في الإقليم، ولكن شرط أن تكون الانتخابات بقانون جديد".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني مع تحديد موعد للانتخابات والالتزام بالتوقيتات المعلنة".

وتابع: "لكن نريد قانون جديد يضمن للجميع حق التنافس".

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