الخطوط التركية تلغي رحلات جوية لأوكرانيا وجيرانها

2022/02/25 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء رحلات لها إلى أوكرانيا، ومولدوفا، وبيلاروسيا، ومدينة رستوف الروسيةجاء ذلك بحسب بيان نشرته الشركة التركية الحكومية على موقعها الإلكتروني، الخميس اشارت فيه الى أنه "نظرا للتطورات الأخيرة بخصوص التوتر الروسي الأوكراني تقرر إلغاء الرحلات المقررة إلى مدينة رستوف الروسية حتى 2 مارس/آذار المقبل، وإلى بيلاروسيا حتى 26 فبراير/شباط الجاري، وإلى مالدوفا حتى 4 مارس"وأضاف البيان "وبسبب غلق الأجواء الأوكرانية تم إلغاء الرحلات المقررة إلى هناك في 25 و26 فبراير/ شباط الجاري"

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