اسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعا في عموم البلاد

2022/02/25 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاودت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، الارتفاع بالأسواق المحلية في عموم البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار عاودت الارتفاع بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 147.000 دينار

الشراء 146.000 دينار

الشمال

البيع 147.000 دينار

الشراء 146.000 دينار

الجنوب

البيع 146.750 دينار

الشراء 145.750 دينار

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