شاهد لحظة وقوع انفجار هائل وغامض في سماء كييف

2022/02/25 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة، مقطع فيديو يظهر انفجارا كبيرا بسماء العاصمة الأوكرانية، كييف، الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات حول سبب ذلك.

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