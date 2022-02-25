2022/02/25 | 09:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتسبب الهجوم على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تقفز على وقع الحرب بين روسيا وأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تقفز على وقع الحرب بين روسيا وأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).