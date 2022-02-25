كوريا الجنوبية: لا نفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا

2022/02/25 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها لا تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب خاصة بروسيا.وقال السكرتير الأول للاتصالات العامة في المكتب الرئاسي بسيئول، بارك سو-هيون، إن كوريا الجنوبية ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، لكنها لا تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب خاصة بها.وأضاف: “إنها ليست حقبة يمكننا فيها القيام بشيء […]

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