الساعدي: تشكيل الحكومة لن يكون بمعزل عن مشاركة الاطار التنسيقي

2022/02/25 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان الاطار التنسيقي يواصل حواراته لجمع مايقرب من الـ 130 مقعدا داخل البرلمان، لافتا الى ان هذا العدد لايمكن ان يكون معارضة بل انه سيكون مشاركا بقوة في العملية السياسية.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي او تحالف الثبات سيكون قطبا قويا في العملية السياسية، […]

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