بيان بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا - الحزب الشيوعي اليوناني

2022/02/25 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني المكتب الإعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيبيان بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا أصدر المكتب الإعلامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني البيان التالي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا:«بعد انقضاء 30 عاماً على تفكيك الاتحاد السوفييتي و إسقاط الاشتراكية، الذي احتفل به الكثيرون، زعماً منهم أن ذلك سيجعل العالم أكثر"سلماً" و "أمناً"، تندلع حرب إمبريالية أخرى على الأراضي ا ......





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