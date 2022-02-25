2022/02/25 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاحزاب_الشيوعية_والعمالية_العالمية بيان مشترك للأحزاب الشيوعية والعماليةلا للحرب الإمبريالية في أوكرانيا!إن المطلوب هو خوض صراع مستقل ضد الاحتكارات و الطبقات البرجوازية، من أجل إسقاط الرأسمالية وتعزيز الصراع الطبقي.ضد الحرب الإمبريالية، من أجل الاشتراكية!1 نصطف نحن اﻷ-;-حزاب الشيوعية والعمالية الموقعة على هذا البيان المشترك ضد الصدام الإمبريالي في أوكرانيا، الذي هو أحد عواقب الوضع المأساوي ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا للحرب الإمبريالية في أوكرانيا! - بيان مشترك للأحزاب الشيوعية والعمالية - الاحزاب الشيوعية والعمالية العالمية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا للحرب الإمبريالية في أوكرانيا! - بيان مشترك للأحزاب الشيوعية والعمالية - الاحزاب الشيوعية والعمالية العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).