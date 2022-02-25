سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضينا 139 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

2022/02/25 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنها تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية 139 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وحسب بيان المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، فإن الجيش الأوكراني قصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 139 مرة خلال اليوم الماضي، بواسطة 1715 قطعة ذخيرة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن صباح […]

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