الأثرياء الروس يخسرون عشرات المليارات عقب غزو أوكرانيا

2022/02/25 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز لم يتأخر تأثير الحرب في أوكرانيا على كبار الأثرياء الروس، إذ فقدوا في أقل من 24 ساعة، 39 مليار دولار من ثراوتهم، وفق تقرير من وكالة “بلومبرغ”.ونقلت الوكالة أن الضرر كان أكبر في فئة “الأصول”، إذ أغلق مؤشر MOEX Russia القياسي الروسي منخفضا بنسبة 33٪ في موسكو، وهو خامس أسوأ انخفاض في …

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