دولة القانون: اطراف خبيثة تحاول خلق ازمة سياسية

2022/02/25 | 10:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، ان هناك ايادي خبيثة تحاول اثارة الوضع وخلق ازمة سياسية بالترويج لتهديدات كاذبة وغير منطقية.وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “هناك ايادي خبيثة تسعى الى تأجيج الوضع السياسي وخلق المشاكل والفوضى بين مختلف الاطراف لزيادة حالة الانقسام والارباك الحاصل”.واضاف ان “الاشخاص الذين حاولوا اثارة الوضع […]

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