الرئيس الأوكراني يشن هجوماً حاداً على الغرب: لقد تركونا وحدنا، جميعهم خائفون

2022/02/25 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

هاجم الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في ساعة مبكرة من الجمعة 25 فبراير/شباط 2022، بشدة ردود الفعل الدولية تجاه الهجوم الروسي على بلاده، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية، متهماً الغرب بترك أوكرانيا وحدها في مواجهة روسيا.جاءت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات قليلة من قصف وانفجارات عنيفة هزت العاصمة الأوكرانية كييف، لليوم الثاني على التوالي."العالم يتفرج علينا"زيلينسكي الذي بدا غاضباً وغير راض عن رد الفعل الأوروبي، قال إن العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد، مؤكداً أن العقوبات الجديدة التي فرضتها كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا "لم تقنع روسيا".وتساءل زيلينسكي قائلاً: "من مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحداً، من مستعد لأن يعطي أوكرانيا ضمانة بالانضمام إلى الناتو؟ الجميع خائفون".واعتبر زيلينسكي أن الزعماء الـ27 في أوروبا خائفون، قائلاً: "جميعهم خائفون بينما نحن لا نخاف، ولا نخشى الحديث حول الوضع الحيادي مع روسيا، لكن ما هي الضمانات الأمنية التي ستقدَّم لنا؟ من سيضمن ذلك؟".وأكد الرئيس الأوكراني أنه يتعين الحديث عن "نهاية الاحتلال المتواصل".



وأضاف: "لكن مصير بلادنا الآن يعتمد كلياً على جيشنا وقواتنا الأمنية".أما عن التصريحات التي صدرت من موسكو بشأن استعدادها للحوار، فقال زيلينسكي: "يريدون التحدث عن الوضع الحيادي لأوكرانيا، أقول لكافة الشركاء، مصير بلادنا يتغير الآن، أتوجه لهم بالسؤال، هل أنتم معنا؟ يجيبون أنهم معنا لكنهم غير مستعدين لضمنا إلى الناتو".في الوقت ذاته أكد زيلينسكي أنه على رأس عمله، مشيراً إلى تلقيهم معلومات بأن "العدو" جعله الهدف الأول، وأسرته الهدف الثاني، مضيفاً: إنهم "يريدون القضاء على أوكرانيا سياسياً عبر القضاء على رئيس الدولة".

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