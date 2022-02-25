القبض على 25 متهماً بقضايا مختلفة في كربلاء

2022/02/25 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 25 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (25) متهماً خلال إجراء حملات أمنية في الاسواق والاماكن العامة والخاصة”.وأضافت ان “مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت من […]

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