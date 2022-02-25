صور تظهر ما يبدو أنها بقايا مقاتلة SU-27 أوكرانية أسقطت فوق كييف الجمعة

2022/02/25 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني يفغيني ينين، أن طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز SU-27 أسقطت الجمعة فوق العاصمة الأوكرانية، كييف.

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