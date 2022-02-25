القبض على متهمين اثنين بتجارة وتعاطي المخدرات في المثنى

2022/02/25 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بتجاارة وتعاط المخدرات في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “شعبة مخدرات السماوة التابعة الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على متهمين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة”.واضافت انه “تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم […]

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