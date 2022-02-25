مدفيديف يحتفل بتربعه على عرش التصنيف بأفضل طريقة ويتطلع للثأر من نادال

2022/02/25 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفل الروسي دانييل مدفيديف بتربعه على عرش تصنيف رابطة المحترفين “أيه تي بي” بأفضل طريقة من خلال بلوغ الدور نصف النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية لكرة المضرب، حيث سيخوض مواجهة ثأرية مع الإسباني رافايل نادال.

ودخل مدفيديف مباراته التي حسمها بسهولة تامة أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكوا 6-2 و6-3 في ساعة و10 دقائق ، وهو ضامن لتصدره تصنيف المحترفين الإثنين بعد خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور ربع النهائي لدورة دبي على يد التشيكي ييري فيسيلي المصنف 123 عالميا بالخسارة أمامه 4-6 و6-7 (4-7).

وبعدما حسم مسألة الصدارة، سيتفرغ مدفيديف الآن لتحقيق ثأره من نادال الذي واصل انتصاراته المتتالية في بداية الموسم بفوزه على الأميركي تومي بول 6-صفر و7-6 (7-5).

ويحقق نادال، المصنف رابعاً في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بعدما رفع انتصاراته المتتالية الى 13.

ولم يسبق للإسباني الفوز بـ13 مباراة متتالية في مستهل الموسم، بل وصل الى 11 عام 2014 قبل أن تنتهي السلسلة على يد السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرز نادال لقبها الشهر الماضي بفوزه في النهائي على مدفيديف، منفرداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعدما كان يتقاسمه مع فيدرر وديوكوفيتش.

المصدر: AFP

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