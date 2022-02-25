نائب: الكتل الشيعية لديها هدف واحد يحتم عليها التوحد وانهاء الانسداد السياسي

2022/02/25 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، ان الكتل الشيعية لديها هدف مشترك يحتم عليها التحاور والتفاهم والتوحد فيما بينها لانهاء حالة الانسداد السياسي.وقال مخيف لـ /المعلومة/، ان “الكتل الشيعية ينبغي ان تتحد مع بعضها لانهاء حالة الانسداد السياسي وتنبذ اي خلافات، حيث من المستبعد ان تكون تلك الخلافات شخصية”.واضاف […]

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