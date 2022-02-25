2022/02/25 | 10:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”.

وتقدم برشلونة منذ الدقيقة الثامنة عن طريق جوردي ألبا.

وعزز الهولندي فرينكي دي يونغ تقدم الفريق الكتالوني (2-0) بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ13.

وقلص نابولي النتيجة (2-1) بتسجيله أول أهدافه من ركلة جزاء نفذها بنجاح لورينزو إنسيني في الدقيقة الـ23.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول سجل جيرارد بيكيه الهدف الثالث لمصلحة الضيوف (3-1).

وأضاف برشلونة الهدف الرابع عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ59، قبل أن يقلص نابولي النتيجة في الدقيقة الـ87 عن طريق ماتيو بوليتانو.

وبهذه النتيجة (4-2)، تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين 5-3، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقسو على نابولي ويتأهل لثمن نهائي الدوري الاوروبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقسو على نابولي ويتأهل لثمن نهائي الدوري الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).