"الاغتيال عبر تويتر".. تفاصيل عن تكتيكات جيش حزب الله الإلكتروني

2022/02/25 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت سماء بيروت، في الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، غارات وهمية نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض، في سياق ردٍ على اختراق "حزب الله" للأجواء الإسرائيلية بطائرة "حسان" المسيرة.

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