أسعار النفط تقفز على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/25 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قفزت أسعار النفط قرابة 3٪ يوم الجمعة حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف الإمدادات العالمية حيث تستعد الأسواق للتأثير المحتمل للعقوبات التجارية على روسيا المُصدرة للنفط الخام. وارتفع خام برنت القياسي العالمي 2.72 دولارات ، أو 2.75٪، إلى 101.80 دولار للبرميل حوالي الساعة 0347 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، بعد …

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