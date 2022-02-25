القبض على متهمين بالمتاجرة وتعاطي المخدرات في المثنى

2022/02/25 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلنت مديرية شرطة السماوة، اليوم الجمعة، عن اعتقال متهمين بالمتاجرة وتعاطي الكريستال والحبوب المخدرة.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه " ضمن الممارسات الأمنية الواسعة ووفق الواجبات الموكلة إليها، القت شعبة مخدرات السماوة التابعة الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على متهمين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة".

وأضافت انه "تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم توقيفهما وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واحيلا إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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