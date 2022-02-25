بابل.. الأمراض تفتك بعائلة نازحة ومطالبات بالمساندة (فيديو)

2022/02/25 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

في حالة إنسانية، لافتة، تعاني عائلة نازحة من منطقة جرف الصخر، بمحافظة بابل، من أمراض أصابت جميع أفرادها، عقب النزوح جرّاء العمليات العسكرية.

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