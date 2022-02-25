كربلاء:ندوة بحثية تناقش العناصر الزخرفية والعمارية في الفنون الإسلامية

2022/02/25 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت ندوة بحثية أقامها متحف الكفيل

للنفائس والمخطوطات التابع للعتبة

العباسية المقدسة العناصر الزخرفية

والعمارية في الفنون الإسلامية؛ الندوة

التي أدارها رئيس اتحاد الأدباء

والكتاب في كربلاء الأديب وا

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