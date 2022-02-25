خبير أمني يعلق على انطلاق استراتيجية المحيط الامني في ديالى

2022/02/25 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الخبير الأمني محمد الربيعي، اليوم الجمعة، على انطلاق استراتيجية المحيط الامني في ديالى.وقال الربيعي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “تغيير الخطط الاستراتيجية في العمل الامني مهم جدا في اي معركة وفي اي مواجهة قد تحدث بين القوات الامنية وبين الإرهابيين”، مبيناً ان “ما تقوم به القوات الامنية العراقية بين فترة […]

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