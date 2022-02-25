القبض على 6 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في بابل

2022/02/25 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ستة متمهمين بقضايا التجارة وتعاطي المخدرات في سيطراتها الامنية.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون تمكنت من إلقاء القبض على شخصين لحيازتهما امبولة إستنشاق مادة الكريستال المخدرة مع عدد من الأقراص المخدرة، والقبض على […]

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