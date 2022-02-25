هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف قطاعات مختلفة في العالم

2022/02/25 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالات الأمن وإنفاذ القانون الأميركية إن عمليات إلكترونية مرتبطة بإيران تستهدف مجموعة من المنظمات الحكومية والخاصة بمختلف العالم.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إف.بي.آي ووكالة الأمن السيبراني وأجهزة بريطانية وأميركية أخرى إنها لاحظت جهات إيرانية معروفة باسم (مادي ووتر) تنفذ هجمات إلكترونية خبيثة، تستهدف الاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع والحكومة المحلية وقطاعي النفط والغاز الطبيعي.

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