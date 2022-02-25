فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا

2022/02/25 | 11:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها، يوم الخميس، إن “فنزويلا تدعو لحل سلمي للنزاع، وتدين العقوبات غير الشرعية والهجمات الاقتصادية على الشعب الروسي، التي تؤثر على حقوق الإنسان”.وأعربت فنزويلا عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وأضافت أنها “تأسف لانتهاك اتفاقيات مينسك من قبل الناتو بمبادرة من الولايات المتحدة”.وأضافت أن “نسف […]

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