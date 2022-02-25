معارك في شمال العاصمة الأوكرانية كييف

2022/02/25 | 11:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تدور معارك صباح الجمعة في أحد الأحياء الواقعة في شمال كييف بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية، كما ذكرت وسائل اعلام عالمية.

وقال وسائل إعلام إنه "سمع في حي اوبلونسكي الواقع شمال كييف إطلاق نار ودوي انفجارات بينما تسمع انفجارات عميقة من وسط المدينة".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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