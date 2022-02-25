اليوم.. اختتام مباريات الجولة (23) لدوري الكرة الممتاز

2022/02/25 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تختتم، اليوم الجمعة، منافساتُ الجولة (23) لمسابقةِ دوري الكرةِ الممتاز للموسم الحالي، بإقامةِ خمس مبارياتٍ في ملاعب بغداد والمحافظات.ففي تمامِ الساعة (1:30) ظهراً يستضيفُ فريق النجف بملعبه فريق أربيل، ويملك فريق النجف (32) نقطةً، ويقف عند الموقعِ الثامن من تسلسل ترتيب الفرق، فيما يبلغ رصيد فريق أربيل (25) نقطة.[…]

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