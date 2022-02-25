هل العقوبات كافية لردع بوتين؟

2022/02/25 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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دوت صباح الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف أصوات انفجارات بحسب ما أوردته وكالات الأنباء بعد يوم دام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان الرئيس الرزسي فلاديمير بوتين أمس الخميس بدء غزو شامل على الجارة أوكرانيا من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنه دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وفيما يمثل تأكيدا لأسوأ مخاوف الغرب.

أمطرت الصواريخ الروسية المدن الأوكرانية.



وأبلغت أوكرانيا عن تدفق مجموعات من القوات عبر حدودها إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك في الشرق، وإنزال عن طريق البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في الجنوب.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات، وشدد الرئيس الأوكراني على أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ليست كافية.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون إن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

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