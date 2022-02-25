ردة فعل نائب أوكرانية لحظة تحليق مقاتلات فوقها خلال مقابلة مع CNN

2022/02/25 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت المشرعة الأوكرانية، ليسيا فاسيلينكو، المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لبلادها، الجمعة، عندما قاطعها صوت طائرات تحلق في سماء المنطقة خلال مقابلة مع CNN.

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