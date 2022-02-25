قاض في المحكمة الاتحادية العراقية يعلق على الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/25 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق القاضي في ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المحكمة الاتحادية العليا، عبدالرحمن زيباري، الجمعة، على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقال زيباري في تدوينة، تابعها "ناس"، (25 شباط 2022): "يبدو أن الرئيس الأوكرانى يحب شعبه وبلده كثيراً وهو صادق في ذلك، غير أنه فشل في تحويل هذه المحبّة إلى إدارة موَفّقة، ولم يستوعب خطورة ما أقدم عليه وخطط له وخباثة من دعموه ظاهرياً و خذلوه عندما جدَّ الجدُّ".

ويواصل الطيران الحربي الروسي تحليقه في أجواء العاصمة الأوكرانية صباح يوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات الضخمة في العاصمة الأوكرانية، كما أشارت إلى قصف الطيران الروسي مدرج مطار كييف الدولي.

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