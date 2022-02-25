أسعار صرف الدولار في تعاملات الجمعة

2022/02/25 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة،

استقراراً نسبياً في البورصة العراقية.

ونقلت مصادر لوكالة نون ، إن أسعار بيع

الدولار سجلت اليوم 146500 ديناراً لكل 100

دولار.

وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار

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