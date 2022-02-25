منتخب العاب القوى يحصد 17 وساماً ملوناً في بارلمبياد غرب آسيا

2022/02/25 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد منتخب العراق بالعاب القوى 17 وساماً

ملونا في اليوم الاول لمنافساته في

بطولة غرب اسيا المقامة حاليا في

العاصمة البحرينية المنامة.

وثمن الامين العام للجنة البارالمبية

وكالة احمد العاني في بيان تابع

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