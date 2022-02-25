الرئيس الأوكراني يعلن حصيلة ضحايا اليوم الأول من الغزو الروسي..

2022/02/25 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير

زيلينسكي، فجر الجمعة، أنّ 137 أوكرانياً

على الأقلّ قتلوا، الخميس، في اليوم

الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو

بثّت على الموقع الإلكتروني

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