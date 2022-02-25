البطالة والتعنيف والمخدرات والتفكك الأسري أبرز أسباب الانتحار في العراق

2022/02/25 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، عن معدل حالات الانتحار شهرياً في العراق.

وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية أن معدل الانتحار شهرياً في العام الماضي أكثر من 60 حالة، بينما خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي تجاوزت المئة حالة، مبينا أن مجموع حالات الانتحار المسجلة خلال العام 2021 بلغت أكثر من 774 حالة.

واكد العطية أن البطالة والتعنيف والتفكك الأسري والمخدرات، فضلاً عن الابتزاز الالكتروني لاسيما لدى الفتيات، كانت أبرز أسباب الانتحار.

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