2022/02/25 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عدد من المحافظات من القبض على أربعة متهمين بترويج المخدرات في محافظات المثنى ونينوى والبصرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان المفارز ضبطت كميات كبيرة من الادوية التي لا تصرف الا بوصفة طبية، وعشرة الاف و500 حبة مخدرة من نوع كبتاجون، وكيلو و 500 غرام من مادة الكريستال المخدرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اربعة متهمين لحيازتهم موادة مخدرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اربعة متهمين لحيازتهم موادة مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).