الكاظمي يحيل مدير الاستخبارات العسكرية إلى أركان الجيش

2022/02/25 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمراً بإحالة مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اللواء الركن فائز المعموري إلى رئاسة اركان الجيش.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش، فإن الكاظمي قرر نقل اللواء الركن (مشاة) زيد حوشي خلف وادي من معاون مدير الاستخبارات العسكرية، إلى منصب مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.

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