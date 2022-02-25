وزيرة دفاع فرنسا: لا أحد في أوروبا يريد محاربة روسيا

2022/02/25 | 11:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أحد في أوروبا والولايات المتحدة، لديه الرغبة في خوض حرب مع روسيا.وقالت الوزيرة الفرنسية في حديث إذاعي، انه “لا توجد رغبة في أي دولة أوروبية أو لدى الولايات المتحدة لخوض حرب مع روسيا.ما نريده هو إنهاء هذا الغزو المريع في […]

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