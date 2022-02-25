2022/02/25 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال متعاطي مخدرات ومتسولين ومخمورين وضبط عجلات ودراجات مخالف في بغداد.وذكر بيان للوزارة ان “مفارز مديرية النجدة نفذت واجبات ومهام امنية وخدمية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد، اسفرت عن القبض على متهم بحوزته اجهزة لتعاطي للمخدرات ضمن منطقة حي طارق من قبل دوريات نجدة الصمود”.وأضاف […]

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