بالصور.. الكشف عن سير أعمال الترميم لمدينة الحضر التاريخية

2022/02/25 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف العراق، النقاب عن ثلاثة منحوتات ضخمة في مدينة الحضر الأثرية، تم ترميمها حديثًا بعد تخريبها على أيدي تنظيم داعش.

وبحسب مدير دائرة الاثار في محافظة نينوى، فان اعمال الترميم في الحضر يتم تنفيذها من قبل خبراء عراقيين بالتعاون مع الرابطة الدولية الإيطالية للدراسات المتوسطية والشرقية بتمويل من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق الصراع.

ومن بين القطع المُرممة التي عُرضت على الصحفيين، تمثال على الطراز الروماني لشخص بالحجم الطبيعي وسلسلة من النقوش البارزة على جانب المعبد الكبير.

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