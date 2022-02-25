 ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى الناتو

2022/02/25 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قالت تقارير إعلامية إن ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة، وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك لتعزيز دفاعاته تحسبا لمزيد من التصعيد في أوكرانيا.وحسب ما نقلت “رويترز” عن مجلة “دير شبيغل” الألمانية، اليوم الجمعة، فإن برلين سترسل قواتا وأنظمة دفاع جوي وسفنا حربية إلى حلف شمال الأطلسي لتعزيز […]

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