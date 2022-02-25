مكافحة الاجرام تطيح بمتهم بالابتزاز الالكتروني واخر بالسرقة في بغداد

2022/02/25 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بمتهمين اثنين بالابتزاز الالكتروني والسرقة في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا ومساومتها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغا من المال”.وأضافت انه “تمت […]

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