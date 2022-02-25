2022/02/25 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى برلمانيون أن قانون الخدمة الالزامية في العراق يعد من أولويات القوانين في الدورة الجديدة، مشيرين الى حاجة الشباب العراقي الى تأدية الخدمة الالزامية لصقل شخصيتهم

وقال النواب انه تمت قراءة قانون الخدمة الالزامية في البرلمان سابقاً، ويحتاج الى قراءة ثانية ومن ثم اقرار، مشيرين الى ان الاجيال الاخيرة بحاجة الى تجربة وخبرة الجيش، الذي له اساسيات صحيحة يبنيها في الانسان، ويعطيه نوعا من الضبط والخبرات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيون: الشباب العراقي بحاجة الى تأدية الخدمة الالزامية لصقل شخصيتهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيون: الشباب العراقي بحاجة الى تأدية الخدمة الالزامية لصقل شخصيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).