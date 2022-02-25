بنك أوكرانيا المركزي يمنع التعامل بالعملتين الروسية والبيلاروسية

2022/02/25 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال بنك أوكرانيا المركزي، في بيان، إنه قرر حظر عمليات الصرف المالية بالعملات الروسية والبيلاروسية.

وأضاف البيان: "يحظر على المؤسسات المرخصة، إجراء أي معاملات صرف أجنبي باستخدام الروبل الروسي والروبل البيلاروسي".

وأشار المصرف المركزي، إلى أنه منع البنوك الأوكرانية من تنفيذ أية حسابات مع أفراد أو كيانات قانونية واقعة في أراضي روسيا أو بيلاروس.

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