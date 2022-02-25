فرنسا متخوفة بشأن سلامة الرئيس الأوكراني

2022/02/25 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، عن مخاوفه بشأن "سلامة" الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التي اعتبر أنها باتت "مهددة" بالهجوم الروسي.

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