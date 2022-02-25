2022/02/25 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، على إعلان رئيس إقليم كردستان تحديد الأول من تشرين المقبل موعدا لانتخابات برلمان الإقليم.

وقال جباري في تصريح إن هذه الخطوة مهمة وتعكس التمسك بالتجربة الديمقراطية في الإقليم، ولكن شرط أن تكون الانتخابات بقانون جديد، مضيفا أن الاتحاد الوطني مع تحديد موعد للانتخابات والالتزام بالتوقيتات المعلنة.

واكد جباري ان الاتحاد الوطني الكردستاني يرغب بقانون جديد يضمن للجميع حق التنافس للجميع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني: نطالب بقانون جديد يضمن للجميع حق التنافس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني: نطالب بقانون جديد يضمن للجميع حق التنافس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).