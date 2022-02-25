وسامان ذهبيان للعراق برفع الاثقال ضمن دورة العاب غرب آسيا

2022/02/25 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق لاعبان عراقيان برفع الاثقال وسامين ذهبيين هما مسلم عقيل بوزن ٥٤ كغم واحمد مصطفى على الوسام الذهبي بوزن ٦٥ كغم

وذلك خلال مشاركتهما ضمن منتخب العراق المشارك في دورة العاب غرب آسيا والجارية احداثها حاليا في المملكة البحرينية المنامة.

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